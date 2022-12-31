Какому знаку зодиака астрологи советуют снизить активность в начале и конце недели со 2 по 8 января

Какому знаку зодиака астрологи советуют снизить активность в начале и конце недели со 2 по 8 января

Год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Все важные дела лучше отложить до середины недели.

Упрямым Ракам стоит снизить свою активность в начале и в конце недели. Понедельник, 2 января и выходные, субботу - воскресенье, 7 и 8 число соответственно, нужно провести спокойно и расслабленно. А промежуток между ними вполне можно считать удачным. 

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«Особенно это касается вторника, и самые главные развлечение, и самые важные дела (если такие вдруг имеются в первую неделю года) лучше всего будет назначить именно на этот день», - советуют астрологи.  

По материалам 7days

 

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