Какому знаку зодиака астрологи советуют снизить активность в начале и конце недели со 2 по 8 января

Упрямым Ракам стоит снизить свою активность в начале и в конце недели. Понедельник, 2 января и выходные, субботу - воскресенье, 7 и 8 число соответственно, нужно провести спокойно и расслабленно. А промежуток между ними вполне можно считать удачным.

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