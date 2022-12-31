7 января - напряженный день! Как Близнецам не накликать беду на свою голову в начале года

7 января - напряженный день! Как Близнецам не накликать беду на свою голову в начале года

Год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Им лучше отложить свои авантюры.

Близнецам на неделе со 2 по 8 января лучше всего погрузиться в творчество. Яркие озарения и нестандартные идеи могут посещать этот знак зодиака с завидной регулярностью. 

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Приниматься сейчас за их реализацию вряд ли нужно, если конечно, речь не идет о сочинительстве. Ко всем идеям вполне стоит вернуться позже, чтобы воплотить их в жизнь.

«А пока - отдохните как следует. И будьте внимательнее в субботу, это напряженный день», - советуют астрологи.

По материалам 7days

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