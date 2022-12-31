«Избегать мест скопления людей»: астролог предостерегла от опасности в последний день года

Известный астролог Елена Мун рассказала, как правильно провести 31 декабря, чтобы проводы старого и встреча нового года, были максимально комфортными и не оставили неприятный след.

Разумеется, со всеми важными делами желательно уже покончить. Нужно постараться получить максимальное удовольствие от финального дня года, чтобы войти в первое января легко и плавно.

Елена Мун советует 31 декабря не делать покупок, чтобы избежать необдуманных трат. Не рекомендует астролог и посещение мест скопления людей.

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