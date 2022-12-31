«Избегать мест скопления людей»: астролог предостерегла от опасности в последний день года

Известный астролог Елена Мун рассказала, как правильно провести 31 декабря, чтобы проводы старого и встреча нового года, были максимально комфортными и не оставили неприятный след.
Разумеется, со всеми важными делами желательно уже покончить. Нужно постараться получить максимальное удовольствие от финального дня года, чтобы войти в первое января легко и плавно.
Елена Мун советует 31 декабря не делать покупок, чтобы избежать необдуманных трат. Не рекомендует астролог и посещение мест скопления людей.
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«День не подходит для деловой активности: работу стоит отложить. Покупки тоже: старайтесь не планировать большие траты на этот день. Праздник лучше провести в узком кругу семьи, избегая мест большого скопления людей.
Возможно эмоциональное напряжение в первой половине дня: старайтесь избегать острых углов в общении, не допускайте перепалок и ссор. Так праздник пройдет в спокойной, тихой атмосфере, без неожиданных событий, лишнего шума», - высказалась Елена Мун.
По материалам vnimanie.prо.