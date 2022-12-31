«Новый мир, личная свобода без анархии»: Володина заговорила об эпохе перемен, России и внутренних опорах

«Новый мир без анархии»: Володина заговорила об эпохе перемен, России и внутренних опорах

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

2022 год был богат на перемены и кризисы.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась напутствиями на год Водяного Кролика. Астролог не стала скрывать, что уходящий 2022 год принес немало перемен и отличился тем, что на фоне всеобщего кризиса испытал всех на прочность. 

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

 

Володина считает, что нужно легко проводить 2022-й, сказав ему прощай! Как подметила астролог, никто по-настоящему не хочет жить в эпоху перемен, однако, всем нам пришлось.

Василиса Володина преисполнена надежды, что Плутон, который переходит в Водолей, уберет ненужные оковы и ограничения.

«Подари нам новый мир и свободу принятия личных решений, но осмысленную, без анархии», - добавила астролог, обращаясь к Планете.

А Сатурн, открывающий дверь в Рыбы, должен сохранить бодрость духа, чтобы помочь каждому обрести внутренние опоры, потому что внешние, очевидно, пока не появятся.

Светлый Юпитер, проходящий быстрым шагом Овен и Рыбы, поддержит лучшие амбиции лучших людей мира. Но усмирит гордыню остальных.

Такими пожеланиями на год Водяного Кролика поделилась астролог.
 

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