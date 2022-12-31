Будни - отказ от экстрима, выходные - романтика! Гороскоп Овна на неделю со 2 по 8 января

У окружающих может сложиться впечатление, что в Овнов подключили к какому-то генератору неиссякаемого источника энергии. В первые дни года, когда большинство людей будут проходить в себя после бурных застолий, этот знак зодиака покажет, что он полон сил.
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Но не стоит забывать об осторожности: чрезмерная активность, включая спортивную, на неделе со 2 по 8 января, Овнам противопоказана. Во всяком случае, желательно обойтись без экстрима. Зато пятница, 6 января, и последующие выходные - очень романтический период.
По материалам 7days