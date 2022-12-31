31 декабря - властвовать страстями! Володина узрела суперсилу последнего дня 2022-го - что делать

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на 31 декабря. Последний день уходящего года потребует от всех мудрости и проницательности, особенно там, где речь заходит об отношениях и любви.

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31 декабря Плутон соединяется с Венерой в Козероге. Астролог дала понять: она преисполнена надеждой, что мы сможем властвовать над своими страстями, которые всех переполняют.