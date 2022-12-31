Жить по средствам! Кому из знаков зодиака категорически нельзя брать ипотеку и кредиты в 2023 году

Кому из знаков зодиака категорически нельзя брать ипотеку и покупать недвижимость в 2023 году

Финансовый гороскоп на год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Любые вложения могут быть серьезным упущением в плане финансов.

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим финансовым прогнозом на год Водяного Кролика.

Главная финансовая опасность для Весов в 2023 году — импульсивность. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать только на стабильный основной заработок, серьезных проблем с деньгами у них не ожидается, если, конечно, Весы не устроят их самостоятельно.

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Перед тем, как инвестировать деньги, им все же лучше несколько раз прикинуть и подумать. Возможно, знаний будет недостаточно, чтобы рассчитывать на высокий доход от вложений. Это касается и крупных покупок.

«Вообще в 2023 году будьте расчетливыми, сейчас не очень благоприятное время для покупки недвижимости, оформления ипотеки и взятия кредита на машину. Если коротко, то живите по средствам», — добавила астролог.

По материалам 7days

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