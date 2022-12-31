Выдохнут осенью — экономия будет тотальной! Кто рискует завязнуть в долговой трясине в 2023 году

Как бы ни старались, но Девы существенно не увеличат бюджет и не найдут дополнительного источника дохода. Поэтому необходимо учитывать каждую покупку. Из хорошего: все же возможны разовые премии или денежные подарки от близких людей

«Если Девы будут внимательно следить за своим кошельком, то к осени 2023 года ситуация улучшится», — добавила астролог.

По материалам 7days