«Нужно быть максимально честными»: всем знакам дали важный совет на 30 декабря

Астролог Арина Душкина поделилась лунным гороскопом на 30 декабря.

В предверии Нового года эксперт предсказала потерю репутации скрывающим от близких некую тайну.

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Только предельная честность поможет избежать проблем в этот день.

«Луна находится в 13 градусе знака Овна, что соответствует седьмому лунному дню. В этот период нужно быть максимально честными со своими друзьями, партнерами и сотрудниками, так как любая ложь, даже самая незначительная, может привести к крайне неблагоприятным последствиям, включая потерянную репутацию», — отметила астролог в беседе с marieclaire.ru.