Май 2023-го — деньги сами идут в руки: кто он — везунчик, который найдет себе работу мечты

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим финансовым прогнозом на год Водяного Кролика.

Улучшить свое материальное положение Близнецам поможет смена деятельности. Этому знаку зодиака нужно подумать о существенных переменах в жизни. Близнецы устали от рутины и поэтому у них сильно упала мотивация. В период с 20 января по 1 марта 2023 года им можно совершить желанную и дорогую покупку — это подарит Близнецам глоток вдохновения.

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