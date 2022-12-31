Май 2023-го — деньги сами идут в руки: кто он — везунчик, который найдет себе работу мечты

Май 2023-го -деньги сами идут в руки: кто он - везунчик, который найдет себе работу мечты

Финансовый гороскоп на год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Этому знаку зодиака удастся добиться материальной независимости.

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим финансовым прогнозом на год Водяного Кролика.

Улучшить свое материальное положение Близнецам поможет смена деятельности. Этому знаку зодиака нужно подумать о существенных переменах в жизни. Близнецы устали от рутины и поэтому у них сильно упала мотивация. В период с 20 января по 1 марта 2023 года им можно совершить желанную и дорогую покупку — это подарит Близнецам глоток вдохновения.

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В середине мая рожденные под этим созвездием совершат выгодную сделку или найдут работу мечты. С приходом тепла финансовая сфера жизни Близнецов поменяется в лучшую сторону, а дальше все будет зависеть только от них. Важно поймать удачу за хвост и не отпускать.

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