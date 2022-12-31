В 2023-м любые перемены принесут прибыль: кто рискнет и озолотится под денежным ливнем

В 2023-м любые перемены принесут прибыль: кто рискнет и озолотится под денежным ливнем

Финансы в год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Прибыль будет литься рекой, стоит этому знаку зодиака только выйти из зоны комфорта.

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим финансовым прогнозом на год Водяного Кролика.

Тельцам придется начать работать прямо с января. У рожденных под этим созвездием не будет возможности долго отходить от праздников. В противном случае этот знак зодиака рискует потерять счастливую возможность осуществить все свои идеи.

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Пока конкуренты только входят в рабочий режим, Тельцы будут действовать на опережение. 

«В апреле задумайтесь о своем бизнесе или смене сферы деятельности. В 2023 году любые перемены Тельцу принесут прибыль. Поэтому не стоит бояться рисковать», — добавила астролог.

 

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