В 2023-м любые перемены принесут прибыль: кто рискнет и озолотится под денежным ливнем

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим финансовым прогнозом на год Водяного Кролика.
Тельцам придется начать работать прямо с января. У рожденных под этим созвездием не будет возможности долго отходить от праздников. В противном случае этот знак зодиака рискует потерять счастливую возможность осуществить все свои идеи.
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Пока конкуренты только входят в рабочий режим, Тельцы будут действовать на опережение.
«В апреле задумайтесь о своем бизнесе или смене сферы деятельности. В 2023 году любые перемены Тельцу принесут прибыль. Поэтому не стоит бояться рисковать», — добавила астролог.