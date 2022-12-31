В 2023-м любые перемены принесут прибыль: кто рискнет и озолотится под денежным ливнем

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим финансовым прогнозом на год Водяного Кролика.

Тельцам придется начать работать прямо с января. У рожденных под этим созвездием не будет возможности долго отходить от праздников. В противном случае этот знак зодиака рискует потерять счастливую возможность осуществить все свои идеи.

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