Финансовый гороскоп: кто будет при деньгах в 2023 году — бережливость сулит успех

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом на год 2023 год для всех знаков зодиака.

Для Овнов год Водяного Кролика в финансовом плане будет стабильным. Конечно, ждать денежного дождя не стоит, послаблений по службе не будет. Особенно во второй половине года.

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