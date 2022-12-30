Финансовый гороскоп: кто будет при деньгах в 2023 году — бережливость сулит успех

Финансовый гороскоп: кто будет при деньгах в 2023 году - бережливость сулит успех

Финансы в год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Этому знаку зодиака не стоит делать ставку на легкую прибыль.

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом на год 2023 год для всех знаков зодиака. 

Для Овнов год Водяного Кролика в финансовом плане будет стабильным. Конечно, ждать денежного дождя не стоит, послаблений по службе не будет. Особенно во второй половине года.

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«Но вы должны учитывать, что Вселенная не посылает вам испытаний, а значит, вы действуете правильно. Что касается трать, то вести финансовый учет все же придется, а крупные покупки лучше планировать заранее», — добавила астролог.

И дело вовсе не в деньгах, а в благоприятных астрологических аспектах. Бережливость и ум при вложении средств не повредит.

По материалам 7days

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