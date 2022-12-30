Финансовый гороскоп: кто будет при деньгах в 2023 году — бережливость сулит успех

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом на год 2023 год для всех знаков зодиака.
Для Овнов год Водяного Кролика в финансовом плане будет стабильным. Конечно, ждать денежного дождя не стоит, послаблений по службе не будет. Особенно во второй половине года.
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«Но вы должны учитывать, что Вселенная не посылает вам испытаний, а значит, вы действуете правильно. Что касается трать, то вести финансовый учет все же придется, а крупные покупки лучше планировать заранее», — добавила астролог.
И дело вовсе не в деньгах, а в благоприятных астрологических аспектах. Бережливость и ум при вложении средств не повредит.
По материалам 7days