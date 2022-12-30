«Не думаю, что все будет мгновенно»: астролог Светлана Драган объявила, сколько времени продлится кризис — когда все закончится

Астролог Светлана Драган в эфире программы Первого канала «Пусть говорят» высказалась о текущей ситуации в мире.

Она отметила, что происходящее сегодня не выгодно ни для одной страны, поэтому поиск компромисса будет продолжаться.

Светлана Драган уточнила, что быстро это не произойдет. Астролог обозначила примерную дату, когда все смогут рассчитывать на улучшение ситуации.

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