«Не думаю, что все будет мгновенно»: астролог Светлана Драган объявила, сколько времени продлится кризис — когда все закончится

Астролог Светлана Драган в эфире программы Первого канала «Пусть говорят» высказалась о текущей ситуации в мире.
Она отметила, что происходящее сегодня не выгодно ни для одной страны, поэтому поиск компромисса будет продолжаться.
Светлана Драган уточнила, что быстро это не произойдет. Астролог обозначила примерную дату, когда все смогут рассчитывать на улучшение ситуации.
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Светлана Драган в студии «Пусть говорят». Фото: кадр программы
«В марте пойдут какие-то договоренности, но не думаю, что будет все мгновенно оговорено. Но будут компромиссы, снижение острой фазы будет. До весны 2024 года сложившаяся ситуация все еще будет актуальна», — отметила Светлана Драган.