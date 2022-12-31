2023–2024 — накал страстей, в середине 20-х — новый мир! Глоба предрекла будущее урегулирование бед

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика в эфире программы «Утро России» на канале «Россия 1».
2023 год, по мнению астролога, едва ли порадует россиян легким выходом из затруднительных ситуаций, споров и бед. Этот период обещает стать сложным, испытывающим и переменным.
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Если говорить о геополитической ситуации, то в 2023 году будут вестись хитрые партизанские и дипломатически обманные маневры. И это период весны.
Главный этап — первая половина осени. Вся эта история захватит и будет держать на крючке до 2024 года. Еще как минимум два года. Основной год пустоты и принятия решений, которые реализуются в будущем. Чего ждать?
Как подметила Тамара Глоба, границы будут периодически открываться. Миграция все же урегулируется. Все это станет реальностью до того момента, пока не пойдет процесс к объединению на дружественной основе. А это возможно только во второй половине 20-х.
Многие вещи, которые были в скрытой форме — это и открытия, и изобретения, — всплывут на поверхность. Все будут нуждаться в свободе воли во многих вещах — в творчестве, в личной жизни. Как бы удивительно сейчас это ни звучало, но русский язык будет популярен во всем мире.