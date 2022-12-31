Весна 2023-го — дипломатически обманные маневры! Глоба сделала расклад на будущие — главные этапы

Тамара Глоба поделилась свежим эксклюзивным прогнозом на год Водяного Кролика в эфире программы «Утро России» на канале «Россия 1».

Астролог считает, что символ Кролика, лучше всего характеризует события 2023 года. Это период метаний и беготни. Каких проявлений ждать? Во-первых, многие в будущем столкнутся с переездами: те, кто в миграции будут перепрыгивать из страны в страну. Во-вторых, метаморфозы коснутся и бизнеса, профессий. Нужно будет осваивать новые технологии, менять стандарты, привыкать к совершенно другим реалиям.

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