Весна 2023-го — дипломатически обманные маневры! Глоба сделала расклад на будущие — главные этапы

Тамара Глоба поделилась свежим эксклюзивным прогнозом на год Водяного Кролика в эфире программы «Утро России» на канале «Россия 1».
Астролог считает, что символ Кролика, лучше всего характеризует события 2023 года. Это период метаний и беготни. Каких проявлений ждать? Во-первых, многие в будущем столкнутся с переездами: те, кто в миграции будут перепрыгивать из страны в страну. Во-вторых, метаморфозы коснутся и бизнеса, профессий. Нужно будет осваивать новые технологии, менять стандарты, привыкать к совершенно другим реалиям.
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Если говорить о геополитической ситуации, то в 2023 году будут вестись хитрые партизанские и дипломатически обманные маневры. И это период весны.
Главный этап — первая половина осени. Вся эта история захватит и будет держать на крючке до 2024 года. Еще как минимум два года. К желанию объединиться всем миром на дружественной основе придет только в середине 20-х.