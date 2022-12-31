2023-й — жуткие метания из стороны в сторону! Глоба привела пугающий прогноз, расписав, что будет

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика в эфире программы «Утро России» на канале «Россия 1».

Астролог не ожидает от 2023-го каких-то особенных послаблений, скорее наоборот, все будут взвинчены до предела. Тем более, что этот период станет временем активной миграции. Люди будут постоянно менять место жительства, приспосабливаться и искать новые земли для комфортного пребывания.

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