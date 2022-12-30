Геополитика, бизнес, миграция, кульминация бед: Тамара Глоба дала сенсационный прогноз на 2023 год

Особенно непросто придется политикам — они будут метаться, перескакивать на другие позиции, менять мнения. Многие предприятия закроются, и речь не только об иностранных компаниях, но и об отечественном производстве. Даже кредиты не смогут решить некоторые проблемы.

Отсчет пойдет с осени 2023 года — это то время, когда многое уйдет в прошлое. При этом некоторые предприятия все же сумеют уцелеть. Это удастся тем, кто вовремя перейдет на другую платформу с новыми технологиями. Важно успеть перестроиться — это касается и системы связи, и топлива, и даже жилищных вопросов. Все это растянется на три года.

Если говорить о геополитической ситуации, то в 2023 году будут вестись хитрые партизанские и дипломатически обманные маневры. И это период весны.

Главный этап — первая половина осени. Вся эта история захватит и будет держать на крючке до 2024 года. Еще как минимум два года. Основной год пустоты и принятия решений, которые реализуются в будущем. Чего ждать?

Как подметила Тамара Глоба, границы будут периодически открываться. Миграция все же урегулируется. Все это станет реальностью до того момента, пока не пойдет процесс к объединению на дружественной основе. А это возможно только во второй половине 20-х.

Многие вещи, которые были в скрытой форме — это и открытия, и изобретения всплывут на поверхность. Все будут нуждаться в свободе воли во многих вещах — в творчестве, в личной жизни. Как бы удивительно сейчас это не звучало, но русский язык будет популярен во всем мире.