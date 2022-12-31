2023 год — деньги, бизнес и вложения: что ждет экономику России — прогноз Тамары Глобы

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз, описав главные события для России в 2023 году. Астролог выразила уверенность, что российская экономика не только не сойдет на нет, но и покажет себя с новой силой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Так, уже в 2023 году многие увидят новые перспективы для бизнеса в стране, каких не было ранее и гибко отреагируют на них, заработав на этом немало.
«Рекомендуется основывать новые компании, инвестировать в недвижимость в России — все это обернется выгодой. С упором на современность, на взгляд вперед», — сказала Тамара Глоба.
Астролог дала понять, что российский рубль обязательно себя проявит. Во второй половине 2023 года будем наблюдать очередное падение доллара. А в 2025-2026 году произойдет обвал как американской, так и европейской валюты.
В Россию также вернется иностранный бизнес. Будет непросто это сделать, но компании поймут, что без нашей страны им будет еще хуже.