2023 год — деньги, бизнес и вложения: что ждет экономику России — прогноз Тамары Глобы

2023 год - деньги, бизнес и вложения: что ждет экономику России - прогноз Тамары Глобы

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Ситуация прояснится.

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз, описав главные события для России в 2023 году. Астролог выразила уверенность, что российская экономика не только не сойдет на нет, но и покажет себя с новой силой.

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Так, уже в 2023 году  многие увидят новые перспективы для бизнеса в стране, каких не было ранее и гибко отреагируют на них, заработав на этом немало.

«Рекомендуется основывать новые компании, инвестировать в недвижимость в России — все это обернется выгодой. С упором на современность, на взгляд вперед», — сказала Тамара Глоба.

Астролог дала понять, что российский рубль обязательно себя проявит. Во второй половине 2023 года будем наблюдать очередное падение доллара. А в 2025-2026 году произойдет обвал как американской, так и европейской валюты.

В Россию также вернется иностранный бизнес. Будет непросто это сделать, но компании поймут, что без нашей страны им будет еще хуже.

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