«С марта начинается большое напряжение»: астролог Светлана Драган рассказала, ждать ли ядерного апокалипсиса

Известный астролог Светлана Драган стала гостьей программы Первого канала «Пусть говорят», в эфире которой сделала прогноз на наступающий, 2023 год.

Специалист ответила на самые волнующие человечество вопросы. Светлана Драган успокоила всех, заявив, что видит будущие события и людей в них, а это значит, что ядерного апокалипсиса не случится.

Между тем, весной наступающего года мир ждут глобальные перемены.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».