«С марта начинается большое напряжение»: астролог Светлана Драган рассказала, ждать ли ядерного апокалипсиса

Известный астролог Светлана Драган стала гостьей программы Первого канала «Пусть говорят», в эфире которой сделала прогноз на наступающий, 2023 год.
Специалист ответила на самые волнующие человечество вопросы. Светлана Драган успокоила всех, заявив, что видит будущие события и людей в них, а это значит, что ядерного апокалипсиса не случится.
Между тем, весной наступающего года мир ждут глобальные перемены.
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«Ядерного апокалипсиса не будет. Да, с 24 марта 2023 года начинается большое напряжение, которое должно быть как-то переформулировано в кризис. Именно тогда мы сможем очеловечить человечество, а не расчеловечить. Первая перестройка текущих событий случится в марте, а потом будет после 5 мая», — отметила Светлана Драган.
Астролог Светлана Драган в эфире «Пусть говорят». Фото: кадр программы