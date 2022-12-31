Тамара Глоба назвала везунчиков, поцелованных судьбой в 2023 году — деньги и любовь за ними

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» напомнила, что год Водяного Кролика пройдет под покровительством Марса, а это значит, что воинственный дух сохранится, конфликты в мире никуда не уйдут.
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При этом, едва ли влияние Марса носит исключительно негативный характер. Тот, кто смел, силен духом и готов к решительным действиям, сможет добиться многого.
Тем более, что в 2023 году, по прогнозу Глобы, откроется много возможностей для нового бизнеса. Марс любит активных и трудолюбивых.
«Для кого-то этот год станет очень счастливым, потому что в нем много перспектив и новых возможностей. Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим», — добавила астролог, назвав необходимые качества для достижения высот в год Кролика.