Тамара Глоба назвала везунчиков, поцелованных судьбой в 2023 году — деньги и любовь за ними

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» напомнила, что год Водяного Кролика пройдет под покровительством Марса, а это значит, что воинственный дух сохранится, конфликты в мире никуда не уйдут.

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