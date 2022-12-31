Детально, в цифрах! Какой знак зодиака кардинально изменит свою жизнь — гороскоп Тамары Глобы

Тельцы именно в год Водяного Кролика построят фундамент для своего будущего. Тамара Глоба даже назвала конкретные цифры — через 8-10 лет.

Тельцам крайне важно это иметь в виду и провести 2023 год максимально продуктивно. Рожденным под этим созвездием важно подготовить себе материальную и духовную подушку благополучия. Тогда все будущие года у него будут складываться максимально успешно.

Причем касается это не только карьеры, трудовой деятельности, но и личной жизни тоже. С конца весны и начала лета Тельцам будут сопутствовать удача и поддержка партнеров и друзей.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец»