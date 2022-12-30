Астролог Тамара Глоба: «Самый главный момент только в конце года придет» — что случится

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на предстоящий год. По словам Тамары Глобы, он будет непростым для всего человечества.

Что касается событий в мире, то ждать каких-то грандиозных перемен в начале года не следует. По словам Тамары Глобы, переломные события произойдут только во второй половине года. А самое главное случится в самом его конце.

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