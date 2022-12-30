Астролог Тамара Глоба: «Самый главный момент только в конце года придет» — что случится

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на предстоящий год. По словам Тамары Глобы, он будет непростым для всего человечества.
Что касается событий в мире, то ждать каких-то грандиозных перемен в начале года не следует. По словам Тамары Глобы, переломные события произойдут только во второй половине года. А самое главное случится в самом его конце.
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«К нам придут договариваться, чтобы обрести с нами союз. Март даст нам очень хороших прочных и сильных союзников. Это относится к Юго-Восточной Азии, к странам, которые заставят считаться с собой. Но в тоже время в летний период пойдет временное перемирие, но агрессия проявится в середине лета. Вместе с тем параллельно будет идти поток возможностей и переговоров. Но самый главный момент только в конце года придет», — отметила Тамара Глоба.
По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.