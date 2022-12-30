Астролог Тамара Глоба: «Самый главный момент только в конце года придет» — что случится

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, когда ждать наступления мира.

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на предстоящий год. По словам Тамары Глобы, он будет непростым для всего человечества.

Что касается событий в мире, то ждать каких-то грандиозных перемен в начале года не следует. По словам Тамары Глобы, переломные события произойдут только во второй половине года. А самое главное случится в самом его конце.

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«К нам придут договариваться, чтобы обрести с нами союз. Март даст нам очень хороших прочных и сильных союзников. Это относится к Юго-Восточной Азии, к странам, которые заставят считаться с собой. Но в тоже время в летний период пойдет временное перемирие, но агрессия проявится в середине лета. Вместе с тем параллельно будет идти поток возможностей и переговоров. Но самый главный момент только в конце года придет», — отметила Тамара Глоба.

По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.

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