«К нам придут договариваться»: Тамара Глоба предсказала важное событие, связанное с наступлением мира

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на наступающий, 2023 год. В нем она отметила основные вехи будущего года и ответила на вопросы, которые сейчас волную всех.
Самых важных и переломных событий, по мнению Тамары Глобы, стоит ждать только во второй половине года.
У России появятся новые союзники и надежда на переговоры, которые принесут мир.
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«Когда со второй половины года мир увидит, что мы выходим на позицию силы, тогда пойдет процесс переговоров. К нам придут договариваться, чтобы обрести с нами союз. Март даст нам очень хороших прочных и сильных союзников. Это относится к Юго-Восточной Азии, к странам, которые заставят считаться с собой. Но в тоже время в летний период пойдет временное перемирие, но агрессия проявится в середине лета. Вместе с тем параллельно будет идти поток возможностей и переговоров. Но самый главный момент только в конце года придет», — рассказала Тамара Глоба.
По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.