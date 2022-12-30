«К нам придут договариваться»: Тамара Глоба предсказала важное событие, связанное с наступлением мира

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на наступающий, 2023 год. В нем она отметила основные вехи будущего года и ответила на вопросы, которые сейчас волную всех.

Самых важных и переломных событий, по мнению Тамары Глобы, стоит ждать только во второй половине года.

У России появятся новые союзники и надежда на переговоры, которые принесут мир.

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