«Многое получить от общения»: стало известно, кому добиться успеха поможет окружение

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Ракам удастся получить выгоду от простого общения.

«Энергичное влияние планет может совпасть с многообещающими разговорами. Вы можете получить предложение или совет, который побудит вас сделать смелый шаг вперед. Решились на него? Если да, то, возможно, не все будет гладко. Вероятно, вам придется освоить новые навыки или отказаться от чего-то, чем вы уже занимаетесь. В более свободное время вы сможете многое получить от общения и налаживания контактов», — добавила эксперт по картам в беседе с vm.ru.