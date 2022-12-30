«Многое получить от общения»: стало известно, кому добиться успеха поможет окружение

Два представителя из всех знаков зодиака смогут заручиться поддержкой успешных людей.
Стоит довериться окружающим Тельцам и Ракам.
Первым эксперт советует не зацикливаться на поражениях прошлого, а с надеждой смотреть в будущее.
«Вы хотите жить масштабно и максимально использовать свой потенциал, и ближайший месяц — идеальное время, чтобы начать. Вы будете готовы узнать у своих наставников или других мудрых людей, как обойти свои ограничения и высвободить величие внутри себя», — отметила таролог.
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Ракам удастся получить выгоду от простого общения.
«Энергичное влияние планет может совпасть с многообещающими разговорами. Вы можете получить предложение или совет, который побудит вас сделать смелый шаг вперед. Решились на него? Если да, то, возможно, не все будет гладко. Вероятно, вам придется освоить новые навыки или отказаться от чего-то, чем вы уже занимаетесь. В более свободное время вы сможете многое получить от общения и налаживания контактов», — добавила эксперт по картам в беседе с vm.ru.