Пересильд выйдет замуж, а Бузова останется свободной и бездетной

Мы выбрали шесть самых громких историй с пока еще открытым финалом. В каждом случае у небесных светил есть своя версия развития событий - подробности поведал нам астролог Айдар Хабибуллин.
Наталья Водянова и ее сестра
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История: 40-летняя топ-модель Наталья Водянова живет с мужем, миллиардером Антуаном Арно в Париже, у нее трое детей от первого мужа и двое - от Арно, при этом Водянова активно помогает двум младшим сестрам и матери. Но недавно стало известно, что у Водяновой есть еще одна родная сестра. Якобы мать модели Лариса Кусакина в 2002 году родила четвертого ребенка. На тот момент Лариса с тремя дочками (одна
из них инвалид с рождения) жила очень скромно, отцы девочек женщине не помогали, а Наталья лишь начинала карьеру модели и зарабатывала немного. Именно она дала совет матери сдать новорожденную, которую назвали Машей, в детдом.
Вскоре модель получила выгодный контракт за границей, заработала денег, прилетела из Франции на Родину и предложила маме забрать девочку назад. Однако ребенка уже удочерили. В интервью западному глянцевому журналу Наталья Водянова рассказала: она нанимала детективов, чтобы найти сестру, однако ничего не вышло, имена приемных родителей держались в тайне. И вот спустя 20 лет
Маша нашлась сама - оказалось, ее вырастила семья из США и зовут ее теперь Дженнифер Бернс. Дженни сдала тест ДНК и через международный сервис поиска генетических родственников нашла Водянову, которая ранее тоже регистрировалась в этой системе. Спустя 20 лет члены семьи наконец встретились, Наталья и Дженнифер даже участвовали в съемке для журнала. Водянова утверждает: ее сестра Дженнифер невероятно похожа на маму.
Правда, эта красивая история была подпорчена скандалом: стали поговаривать о том, что якобы это вовсе не сестра, а дочь Натальи, которую юная модель сдала в детдом ради карьеры модели. Так сестра или дочь? Будет ли неожиданное продолжение этой истории?
Прогноз астролога:
- То, что это сестры, не вызывает сомнений. Гороскоп Натальи сообщает об этом очень красноречиво. Но счастливая семейная история вряд ли будет иметь яркое продолжение. Судя по звездам, «тепло» в отношениях между сестрами было скорее разыграно на камеру.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Фото: соцсети
История: Павел и Зепюр - пожалуй, самая обсуждаемая актерская пара минувшего года. 35-летний Прилучный и его 26-летняя супруга ждут пополнения в семье уже этой весной. Пара поженилась чуть меньше года назад, а свадьбу сыграла прошлым летом. Это было очень красивое торжество: роскошный декор, душевная атмосфера, выступления звезд. Церемонию обсуждали почти месяц. Для Зепюр это первый брак, а у Павла - второй, у него есть двое детей от Агаты Муцениеце. Насколько долгим и счастливым будет этот брак?
Прогноз астролога:
- Максимальный срок жизни этих отношений - три года. Далее они могут продолжаться еще какое-то время… Но вероятность того, что этот союз на всю жизнь, ничтожно мала.
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
История: Этот роман можно назвать самым неожиданным. 38-летняя заслуженная артистка России светится от счастья в объятиях менее именитого коллеги. 34-летний Михаил уже смог заинтересовать Юлию своими увлечениями: «Он недавно подсадил меня на цигун (дыхательная гимнастика. - Ред.). Не могу сказать, что я уже продвинутый пользователь, но мне это точно интересно». Пересильд больше двух лет назад рассталась с режиссером Алексеем Учителем, у пары две дочери, поэтому они продолжают общаться, Тройник потомством обзавестись не успел. Вместе они уже год. Это надолго? Получится у пары создать семью, будут ли дети?
Прогноз астролога:
- Перспективы у отношений хорошие! Вероятно создание семьи. А вот дети пока просматриваются не очень внятно. Главное - пройти на этом этапе притирку, и тогда будущее выглядит относительно безоблачным!
Ольга Бузова
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История: Ольга по-прежнему ходит в самых завидных невестах шоу-бизнеса. 36-летнюю телеведущую, актрису и певицу в конце прошлого года вдруг начал поминать добрым и нежным словом ее бывший, певец и блогер Давид Манукян. Но с ним Бузова даже общаться не собирается. Ольга переехала в шикарную квартиру и сейчас говорит: «Я настоящая русская женщина - безусловно, я буду в браке, у меня будут дети». При этом Бузова отрицает возможность отношений с кем-то из бывших. Встретит ли Бузова свою любовь в 2023 году? Когда она сможет создать семью?
Прогноз астролога:
- Замужество для Ольги - непозволительная роскошь. Во второй половине 2023 года ее ждут новые отношения, которые, скорее всего, так и останутся ярким романом без продолжения. Транзит Сатурна, заходящий в Водолея, сулит
Ольге зачатие ребенка уже в 2024 году! У нее будут счастливые новые отношения - это 100%.
Александр Масляков и КВН
Фото: соцсети
История: В 2022-м чаще всего менялся ведущий там, где он долгие годы оставался неизменным - в КВН. Основатель, ведущий и президент международного Клуба веселых и находчивых 81-летний Александр Масляков вставал к стойке ведущего редко, но иногда бывал в зале. Подменяли мэтра в этом году многие - Вадим Галыгин, Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев и, чаще других коллег, Валдис Пельш.
Причина отсутствия мэтра уважительная: Александр Васильевич переболел ковидом, потом восстанавливался, затем по совету врачей избегал скопления людей на телесъемках. Все-таки возраст уже солидный, поэтому стоит поберечься. Интересно, что Маслякову эксперимент со сменными ведущими понравился. Александр Васильевич стал шутить, что со временем он перейдет в зрительный зал. При этом Масляков продолжает руководить КВН. Передаст Александр Масляков роль ведущего своим звездным «сменщикам» или сам останется у руля?
Прогноз астролога:
- История КВН в долгосрочной перспективе прослеживается не очень внятно. Возможно, в ближайшую пятилетку игра исчезнет как проект. Пока же Масляков так и будет продолжать вести игру с напарниками.
SHAMAN
Фото: соцсети
История: Молодой автор и исполнитель в 2022 году стал главным открытием на российской эстраде. Музыканта назвали «молодым Газмановым», так как в его репертуаре много песен с патриотической тематикой. Ярослав Дронов (так на самом деле зовут артиста) выпустил за год сразу несколько хитов.
На YouTube его клип «Встанем» набрал 34 миллиона просмотров. Нескончаемый гастрольный тур по стране, аншлаги, раскупленные билеты уже на концерты 2023 года… Дронов благодарит поклонников за такое признание, ему даже пришлось запланировать дополнительные концерты на весну 2023-го:
«Скажу честно, о таком я даже мечтать не мог! Аншлаг - самый дорогой подарок, который может получить артист». Насколько долгой будет карьера Ярослава на эстраде?
Прогноз астролога:
- Эта яркая звезда будет сиять на нашем музыкальном небосводе продолжительное время.