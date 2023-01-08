Пересильд выйдет замуж, а Бузова останется свободной и бездетной

История: 40-летняя топ-модель Наталья Водянова живет с мужем, миллиардером Антуаном Арно в Париже, у нее трое детей от первого мужа и двое - от Арно, при этом Водянова активно помогает двум младшим сестрам и матери. Но недавно стало известно, что у Водяновой есть еще одна родная сестра. Якобы мать модели Лариса Кусакина в 2002 году родила четвертого ребенка. На тот момент Лариса с тремя дочками (одна

из них инвалид с рождения) жила очень скромно, отцы девочек женщине не помогали, а Наталья лишь начинала карьеру модели и зарабатывала немного. Именно она дала совет матери сдать новорожденную, которую назвали Машей, в детдом.

Вскоре модель получила выгодный контракт за границей, заработала денег, прилетела из Франции на Родину и предложила маме забрать девочку назад. Однако ребенка уже удочерили. В интервью западному глянцевому журналу Наталья Водянова рассказала: она нанимала детективов, чтобы найти сестру, однако ничего не вышло, имена приемных родителей держались в тайне. И вот спустя 20 лет

Маша нашлась сама - оказалось, ее вырастила семья из США и зовут ее теперь Дженнифер Бернс. Дженни сдала тест ДНК и через международный сервис поиска генетических родственников нашла Водянову, которая ранее тоже регистрировалась в этой системе. Спустя 20 лет члены семьи наконец встретились, Наталья и Дженнифер даже участвовали в съемке для журнала. Водянова утверждает: ее сестра Дженнифер невероятно похожа на маму.

Правда, эта красивая история была подпорчена скандалом: стали поговаривать о том, что якобы это вовсе не сестра, а дочь Натальи, которую юная модель сдала в детдом ради карьеры модели. Так сестра или дочь? Будет ли неожиданное продолжение этой истории?

Прогноз астролога:

- То, что это сестры, не вызывает сомнений. Гороскоп Натальи сообщает об этом очень красноречиво. Но счастливая семейная история вряд ли будет иметь яркое продолжение. Судя по звездам, «тепло» в отношениях между сестрами было скорее разыграно на камеру.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян