В деньгах и личном счастье фантастическое изобилие! Глоба узрела абсолютного любимца января

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим гороскопом, назвав знак зодиака, который станет главным фаворитом января 2023 года. Они будут купаться в изобилии. Все, что не пожелают Девы, тут же исполнится. Вселенная будет им благоволить. Они наконец-то получат лавры за свои труды.

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Год Водяного Кролика начнется для Дев удачно, личный успех, популярность, внимание окружающих. Это время подъема — творческого и личного. Месяц особенно важен в интеллектуальном плане.