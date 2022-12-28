«Страсть и ненависть»: Далай-лама дал опасное пророчество на 2023 год

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил, что близятся по-настоящему смутные времена. И сейчас самое время, по его словам, уметь понимать природу вещей.

«Наши сердца находятся в смятении из-за страстей и ненависти, и учение Будды о добросердечии и любви, о понимании взаимозависимой природы вещей сегодня актуально как никогда», – заявил он в индийском храме Махабодхи.

Далай-лама также подчеркнул, что человечество проделала огромный путь на пути к развитию. И не стоит все это терять.

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