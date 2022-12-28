Обведут вокруг пальца, как простачка! Кто дорого заплатит за случайные связи в январе — гороскоп Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим гороскопом на январь 2023 года, назвав знак зодиака, которому нужно опасаться случайных связей. Львы могут крупно прогореть, если примут в свое окружение сомнительных персон. Их могут обвести вокруг пальца.

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Для рожденных под этим созвездием январь откроет период, когда основное внимание будет уделено работе — встречам, повышению профессионального уровня, обучению, переговорам, новым предложениям.