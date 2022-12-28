Любовь вдали от дома, заработок плывет в руки! Кто громко заявит о себе в январе — ответ Тамары Глобы

Любовь вдали от дома, заработок плывет в руки! Кто громко заявит о себе в январе - ответ Тамары Глобы

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Им будет благоволить удача. Важно ее не спугнуть.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим гороскопом на январь 2023 года, назвав знак зодиака, который сумеет прихватить блага от щедрого Водяного Кролика.

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Для Близнецов наиболее важна первая половина января. Им нужно проявить осторожность в делах и дальних поездках. Рожденные под этим созвездием будут стремиться зарабатывать деньги. И в этом плане месяц выдастся активным и насыщенным. Перед Близнецами появятся новые возможности по работе. 

Для этого знака зодиака январь — период любви вдали от дома. Но им нельзя бросаться привычными связями.

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