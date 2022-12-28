Только карманы подставляй! Глоба предрекла везунчику-богачу денежный куш в январе 2023 года

Только карманы подставляй! Глоба предрекла одному знаку зодиака денежный куш в январе 2023 года

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Этот знак зодиака придумает, как скопить капитал.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала гороскоп на январь 2023 года, назвав знак зодиака, который сумеет разжиться финансами. В материальном плане первый зимний месяц в год Водяного Кролика для Тельцов станет весьма удачным и перспективным.

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Их ждут самые яркие события — тут и новые отношения, и поездки, и знакомства, и многочисленные связи, и переговоры, и интересные встречи с людьми издалека. 

Прошлые проекты ближе к середине января принесут успех. В то же время Тельцы хотят активно зарабатывать нужные им средства. И у них это отлично получится во второй половине месяца. Помогут близкие люди.

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