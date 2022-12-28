Будут хвалить и ругать! Глоба назвала того, кто рискует попасть в опалу к начальству в январе

Будут хвалить и ругать! Глоба назвала того, кто рискует попасть в опалу к начальству в январе

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео

Этому знаку зодиака удастся добиться уважения. Им благоволит Юпитер.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала гороскоп на январь 2023 года, назвав знак зодиака, которого ждут потрясения по службе. С одной стороны, начальство будет ими довольно, а с другой — им предстоит пройти испытание на прочность.

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Овнам в январе удастся самоутвердиться. Юпитер принесет им признание в делах, фундамент которых был заложен ранее. Также у них появятся новые цели, планы и идеи. Они будут активно планировать свою работу.

В январе этот знак зодиака рискует попасть под горячую руку начальства: они могут рассчитывать и на похвалу, и на серьезные нарекания от руководства. В случае, если Овны выкрутятся из положения и останутся на хорошем счету, им это принесет прибыль и продвижение. 

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