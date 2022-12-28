«Опасен конец июня»: Глоба заставила Стрельцов задуматься о личной жизни — остановитесь

«Опасен конец июня»: Глоба заставила Стрельцов задуматься о личной жизни – остановитесь

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

2023 год пройдет для Стрельцов под знаком любви.

Для Стрельцов 2023 год станет годом любви. От тех, к кому неравнодушны представители знака, они получат неоценимую помощь. Они продвинут Стрельцов вперед, приведут к успеху, поведала астролог Тамара Глоба.

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В то же время она советовала Стрельцам быть осторожнее с новой любовью, которая будет связана у них с многочисленными дорогами.

Из-за этой новой любви Стрельцы могут остаться без денег или потерять тех, кто им близок в настоящий момент. Астролог даже назвала конкретные промежутки времени, когда это может случиться.

«В этом плане опасен период конца июня и начала июля. Также — начало августа и начало сентября», — предрекала Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец

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