«Опасен конец июня»: Глоба заставила Стрельцов задуматься о личной жизни — остановитесь

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В то же время она советовала Стрельцам быть осторожнее с новой любовью, которая будет связана у них с многочисленными дорогами.

Из-за этой новой любви Стрельцы могут остаться без денег или потерять тех, кто им близок в настоящий момент. Астролог даже назвала конкретные промежутки времени, когда это может случиться.

«В этом плане опасен период конца июня и начала июля. Также — начало августа и начало сентября», — предрекала Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец