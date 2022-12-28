Неземные богатства, любовь и успех во всем! Тамара Глоба определила трех главных везунчиков января

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом, определив трех главных везунчиков января. Им будет благоволить символ 2023 года — Водяной Кролик. Деньги льются рекой, а удача сама идет в руки. Главное — не лениться и проявить сдержанность.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тельцы

Этот знак зодиака в январе будет особенно активен. Его ждут великие дела — новые отношения, поездки, знакомства, многочисленные связи, переговоры и интересные встречи с людьми издалека.

Тельцы наконец-то могут рассчитывать, что старые проекты принесут им долгожданный успех. Также появятся новые перспективные начинания. Упорные и трудолюбивые — они будут искать дополнительный источник дохода. Вторая половина месяца принесет им высокую прибыль. Можно также рассчитывать на помощь друзей.

Девы

Для них год Водяного Кролика стартует весьма и весьма удачно. Дев ждет личный успех, популярность, внимание окружающих. Январь станет для этого знака зодиака периодом подъема как личного, так и творческого.

Месяц особенно важен в интеллектуальном плане. Это хорошее время для знакомств, интересных встреч, отдыха и путешествий. С работой все будет ладиться, как и с финансами. Творческие процессы на высоте. При этом Девам не стоит ссориться с семьей. К любимым лучше проявить заботу и внимание. Они отблагодарят.