Неземные богатства, любовь и успех во всем! Тамара Глоба определила трех главных везунчиков января

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом, определив трех главных везунчиков января. Им будет благоволить символ 2023 года — Водяной Кролик. Деньги льются рекой, а удача сама идет в руки. Главное — не лениться и проявить сдержанность.
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Тельцы
Этот знак зодиака в январе будет особенно активен. Его ждут великие дела — новые отношения, поездки, знакомства, многочисленные связи, переговоры и интересные встречи с людьми издалека.
Тельцы наконец-то могут рассчитывать, что старые проекты принесут им долгожданный успех. Также появятся новые перспективные начинания. Упорные и трудолюбивые — они будут искать дополнительный источник дохода. Вторая половина месяца принесет им высокую прибыль. Можно также рассчитывать на помощь друзей.
Девы
Для них год Водяного Кролика стартует весьма и весьма удачно. Дев ждет личный успех, популярность, внимание окружающих. Январь станет для этого знака зодиака периодом подъема как личного, так и творческого.
Месяц особенно важен в интеллектуальном плане. Это хорошее время для знакомств, интересных встреч, отдыха и путешествий. С работой все будет ладиться, как и с финансами. Творческие процессы на высоте. При этом Девам не стоит ссориться с семьей. К любимым лучше проявить заботу и внимание. Они отблагодарят.
Козероги
В январе люди этого созвездия будут стремиться держать все под контролем. Окружающие обратят пристальное внимание к их словам, идеям и взглядам, можно даже сказать, чрезмерное. Каждое их слово будут ловить на лету.
Первый зимний месяц нового года станет отличным периодом для заработка. Покупки и проблемы детей будут волновать всю первую декаду января. От крупных покупок в начале и середине месяца лучше отказаться. Новые проекты приведут в окружение этого знака зодиака новых людей.