Детальный расклад по датам! Глоба узрела самые опасные дни января, которые требуют осторожности

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на январь 2023 года, назвав самые опасные и тревожные дни месяца.

Предельную осторожность нужно соблюдать с самых первых дней — ночь 31 декабря на 1 января. И хотя это праздничное время, стоит избегать больших сборищ и толп. Там будет небезопасно. В январе нужно беречь детей. Не стоит оставлять их без внимания и надзора, скорее наоборот, контроль лучше всего усилить. Особенно это актуально для первой, второй и последней недели января.

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