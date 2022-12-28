Детальный расклад по датам! Глоба узрела самые опасные дни января, которые требуют осторожности

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на январь 2023 года, назвав самые опасные и тревожные дни месяца.
Предельную осторожность нужно соблюдать с самых первых дней — ночь 31 декабря на 1 января. И хотя это праздничное время, стоит избегать больших сборищ и толп. Там будет небезопасно. В январе нужно беречь детей. Не стоит оставлять их без внимания и надзора, скорее наоборот, контроль лучше всего усилить. Особенно это актуально для первой, второй и последней недели января.
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Какой же период окажется самым тревожным и опасным — в эти дни нужно проявить максимальную концентрацию. Так, в январе могут быть проблемы на дорогах, аварии, теракты, сбой техники, риски заражения вирусами.
Повышенная осторожность необходима в числах — ночь с 31 декабря на 1 января, 2, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 23, полночь на 28 января, 29 и 30 января.