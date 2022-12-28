Теракты, аварии и ухудшение здоровья! Тамара Глоба ошеломила опасностями на первые 12 дней января

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на январь 2023 года, ошеломив опасностями, которые могут обрушиться на голову уже в первой декаде января. В этот период лучше всего отсидеться в сторонке и затаиться. Тем более, что опасность будет поджидать в толпе. Особенно важно проявить осторожность в праздничные дни с 31 декабря на 1 января.

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Январь делится на три декады, и каждая несет свои события. Так, первая декада охватывает первые 12 дней января. Они в свою очередь олицетворяют каждый месяц года. 1 число - январь, 2 число - февраль, 3 число - март, 4 число - апрель, 5 число - май, 6 число - июнь и так далее. Все события, которые будут происходить в эти 12 дней, по сути, охарактеризуют будущие 12 месяцев.