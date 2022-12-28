Январь 2023 года — расклад на деньги, любовь и здоровье! Тамара Глоба дала гороскоп для знаков зодиака

Тамара Глоба в своем YouTube-проекте поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на январь. Какие события принесет первый зимний месяц года Водяного Кролика — расклад на деньги, работу, здоровье и любовь.

Овны

Для рожденных под этим созвездием январь станет периодом, когда Юпитер позволит им получить уважение и признание в делах, которые когда-то были сделаны ранее. Также это возможность начала новых дел. Им стоит активно планировать свою работу, будущее. В этом месяце Овны получат от руководства и серьезные нарекания, и похвалу, которая даст возможность прибыли и продвижения вперед.

На первый план выходит личная жизнь — Овнам захочется свободы. Появится желание отдохнуть, будет выбор между друзьями, любимыми и личными планами. Все и сразу в руках им не удержать.

Это время личного успеха — начало и середина месяца. Нужно быть внимательными к друзьям, не допускать ссоры — вторая и третья декада января.

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Тельцы

Для них январь — период активный. Тут и новые отношения, и поездки, и знакомства, и многочисленные связи, и переговоры, и интересные встречи с людьми издалека. Старые проекты ближе к середине января принесут успех, и новые начинания отметят интересы рожденных под этим созвездием. Возможны трудности с женщинами. В то же время Тельцы хотят активно зарабатывать нужные им средства. Хорошо это получится во второй половине месяца. Помогут близкие люди.

Близнецы

Им придется переоценить вопросы заработков, отношений, связей. Первая половина месяца наиболее важна. Стоит проявить внимание в делах и в дорогах всю первую неделю января. Близнецы будут стремиться заработать деньги, период активный, он потребует вдумчивости — особенно в первой декаде. Будут новые возможности по работе. Январь — период любви вдали от дома. Но нельзя бросаться привычными связями.

Раки

Внимание отнимет семья и близкие люди. Вдали от дома успех, поездки будут удачными. В третьей декаде января откроется важный период — путешествия, поездки и любовь. Стоит проявить внимание к друзьям. В первую декаду месяца нужно постараться меньше тратиться. Есть риск значимых расходов и потерь. Нужно беречь здоровье и проявить внимание к окружению. Экономить нужно до середины третьей декады января.

Львы

Январь откроет период, когда внимание будет уделено работе — встречи, повышение профессионального уровня, обучение, переговоры, новые предложения. В начале месяца нужно проявить осторожность в дорогах. Также нужно приглядеться к тем, кто окружает Львов. Есть опасность мошенничества, случайные связи могут быть крайне неудачными.

Вдали от дома успех. Третья декада месяца даст интерес к семье.

Девы

Год начнется удачно, личный успех, популярность, внимание окружающих. Это время подъема — творческого и личного. Месяц особенно важен и в интеллектуальном плане. Хорошее время для знакомств, интересных встреч, отдыха и путешествий. С работой все будет ладиться, как и с финансами. Творческие процессы на высоте. Не стоит ссориться с семьей.

Весы

На первом плане дела дома — дети, воспитание, обучение, родители. Личное развитие будет важным источником. Январь — период любви, внимания к близким людям. Узкий круг друзей будет окружать Весов в этот период. Возможны потери, которые касаются личных отношений.

Успех придет вдали от дома — поездки будут интересными, активными. На работе возможны служебные романы.