Стрельцов любовь доведет до беды: близкий уйдет от вас с деньгами – Глоба ошарашила

Тамара Глоба предрекла Стрельцам в 2023 году время любви. Любимый человек сыграет в жизни представителей знака в этот период важную роль.

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Он окажется смелым персонажем в жизни Стрельца и придет на помощь в тот момент, когда на него будут оказывать давление со стороны. Благодаря любимому он начнет продвигаться вперед, добиваясь успеха.

Также Тамара Глоба увидела у Стрельцов дороги, полные приключений, там тоже будет любовь. Однако эта любовь может довести до беды.

«Будет много поездок и путешествий у Стрельцов. Летний период будет успешным по дорогам, но все время будут какие-то приключения. Поэтому, если у вас появится новая любовь, присмотритесь к тем, кто рядом с вами. Эти люди могут или уйти от вас, или станут теми, кто лишит вас финансовых возможностей. В этом плане опасен период конца июня и начала июля», — предрекла астролог.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец