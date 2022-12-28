«Атаки в собственном доме»: сущий ужас суждено испытать Стрельцам – прогноз Глобы

Тамара Глоба предрекла Стрельцам сложности в 2023 году, которые могут идти от тех, с кем живут представители знака.
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«В первую часть года Стрельцам придется буквально выдерживать атаки против себя и иногда даже в собственном доме, потому что их партнеры будут пытаться давить на них», - сказала астролог.
Эти трудности Стрельцу помогут преодолеть любимые люди, которые очень сильны духом. Также большую роль в жизни представителей знака сыграют дети.
«Благодаря детям, а также любви Стрельцы смогут продвигаться», - успокоила астролог.
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.