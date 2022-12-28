На какой знак зодиака больше всего повлияет ретроградный Меркурий

Уже скоро нас ждет очередной период ретроградного Меркурия — с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года. В этот период надо быть более осторожными, без чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.
Астролог Евгения Ан считает, что на следующей неделе больше всего надо быть аккуратными Водолеям. По ее словам, работа, финансы, бизнес — не та сфера, где стоит бежать с места в карьер.
«Там наблюдается ощутимое такое торможение в делах. Не надо из-за этого расстраиваться, это все ретроградный Меркурий. Перенесите внимание на отношения — деловые, любовные, дружеские — любые. Именно в общении у вас все прекрасно, и вы можете достичь большого успеха», — заявила она.
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