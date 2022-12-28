«Моральные и материальные потери»: какие мучения предначертаны Ракам в 2023 году – Глоба

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«Это события, которые приносят моральные и материальные потери. Это период, когда Раки наваливают на себя много обязанностей», - поведала Глоба.

По словам астролога, Раки могут иметь серьезные неприятности с партнерами, а также противниками. А все из-за того, что чересчур много дел взвалят на свои плечи. Им суждено столкнуться с неприятными обвинениями в свой адрес.

Решить моральные и материальные проблемы им помогут близкие люди. Настоящим спасением станет для них некий путь из дома.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.