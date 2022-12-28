Глобальные перемены: астролог назвала главных счастливчиков новогодней недели

Астролог Евгения Ан назвала знаки зодиака, которым больше всех повезет в новогодние праздники. В первую очередь, это Рыбы. У представителей этого созвездия неделя будет удачнее предыдущей.

«Негативные влияния еще будут ощущаться какое-то время, но в целом ситуация встала «на путь исправления». Так что все ссоры и провокации пропускайте мимо ушей. А все, что идет как попало, легко можно пережить, сконцентрировавшись на том, для чего эта неделя предназначена — на отдыхе», — заявила она.