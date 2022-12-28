Со 2 января! Кому больше всего повезет в праздничную неделю

Астролог Евгения Ан заявила, что на следующей неделе по возможности надо всем отдохнуть. И повезет тем, по ее словам, у кого будут в эти дни выходные.

«Больше всего на этой неделе повезет тому, у кого новогодние выходные. И это связано с тем, что сами небесные светила говорят: эти дни совершенно непродуктивны в плане работы и идеально подходят для отдыха», - заявила она.