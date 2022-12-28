Радость любви и сияние личной жизни! Безмерное счастье предрекла Стрельцам Глоба

«Год принесет Стрельцам радость в плане любви, личных отношений и творчества», - предрекла Тамара Глоба.

Астролог не скрыла, что к своему счастью Стрельцам придется продираться – им будут противостоять. Но он выйдет из этой борьбы победителем. В дальнейшем любимые и близкие люди сыграют важную роль для представителей знака.

«Благодаря детям, а также любви Стрельцы смогут продвигаться. Их личный успех возможен благодаря их творчеству и лидерским позициям их любимых людей», - поведала астролог.

Также Глоба предсказала Стрельцам в 2023 году множество дорог, особенно летом.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.