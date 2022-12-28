Время мечты и любви наступило! Володина объявила о периоде безоблачного счастья

Давно астролог Василиса Володина не давала столь счастливых прогнозов на день. И вот чудо!
28 декабря может для каждого из нас стать днем счастья, мечты и исполнения желаний. А все потому, что Венера и Нептун соединились, подарив свою гармоничную энергию планете.
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Секстиль планет дарует удачу, смягчает ситуации, предоставляет возможности для достижения желаемых целей.
«День – нежность, день – розовая мечта, день прекрасный, как сновидение. Наконец-то можем себе позволить надеть розовые очки, воздушное платьице или просто рассеянную улыбку. Успокаиваемся сегодня не после визита к психотерапевту, а потому, что… время пришло», - написала Володина в соцсетях.
Астролог рекомендовала сегодня одаривать близких любовью, окутывать теплыми пожеланиями, признаваться в чувствах.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».