Время мечты и любви наступило! Володина объявила о периоде безоблачного счастья

Давно астролог Василиса Володина не давала столь счастливых прогнозов на день. И вот чудо!

28 декабря может для каждого из нас стать днем счастья, мечты и исполнения желаний. А все потому, что Венера и Нептун соединились, подарив свою гармоничную энергию планете.

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Секстиль планет дарует удачу, смягчает ситуации, предоставляет возможности для достижения желаемых целей.