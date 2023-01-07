Каким знакам зодиака 7 января стоит срочно избавиться от жира

Телец

Займитесь своей физической формой, плавно наращивая нагрузку. Вы получите благодарность от своего организма в будущем и внимание окружающих. Не стоит откладывать на завтра.

Весы

Пришло время вспомнить о своем опыте занятий спортом или планах им заняться. Найдите хорошего тренера, он поможет вам в совершенствовании своей физической формы. Привлеките своих друзей.

Водолей

Преодолейте лень, сейчас вы сможете встать на путь, который приведет к преображению и успеху в самосовершенствовании и физическом развитии. Однако не перегружайте свой организм.

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