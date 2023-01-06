Какие знаки зодиака 6 января пустятся во все тяжкие

Овен

Используйте свои возможности в полной мере, так как мир состоит не только из планомерных действий, но и эмоций, запоминающихся на долго. Ваши траты не станут сожалением, а скорее напротив, вдохновят на будущее.

Скорпион

Расслабьтесь и постарайтесь следовать зову своего сердца. Если оно требует новых ощущений, не отказывайте себе в этом. Пружина сознания не может сжиматься вечно и вам будет полезно на время дать себе расслабиться.

Рыбы

Ваши расходы, особенно если они будут связаны с завершением одного жизненного цикла и открытия нового, обернуться сторицей. Вы сможете выгодно обменять их на лучшее и успешное начало.

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