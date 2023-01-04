Каким знакам зодиака нужно быть осторожнее с пиротехникой 4 января

Телец

Будьте крайне внимательны в обращении с различными пиротехническими средствами, в это время велик риск травм и повреждений. Внимательность потребуется и в целом.

Дева

Не злоупотребляйте рискованными мероприятиями и соблюдайте технику безопасности, где бы вы не находились и чем бы не занимались. Неукоснительное следование инструкциям обезопасит вас.

Лев

Возьмите под свой личный контроль все до мелочей. Вы тот человек, который сможет все сделать наилучшим образом, даже если у вас ранее не было подобного опыта.

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