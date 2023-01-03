Каким знакам зодиака срочно надо отказаться от жирного 3 января

​​​​Телец

Тяжелая пища требует в это время умеренного потребления и совмещения с овощами и напитками, разумный подход к выбору блюд поможет сохранить фигуру и быть в форме.​​​​​​​

Козерог

Сейчас почти любой продукт пойдет вам на пользу, однако в этом и кроется проблема сверхпотребления, которая может привести к сложностям в последствии.

Водолей

Следует отказаться от жирных продуктов, это точно не будет хорошим выбором. Ваш организм требует более внимательного подхода и более легкой, преимущественно растительной пищи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».