Каким знакам зодиака не стоит налегать на спиртное 2 января

Овен

Излишние возлияния могут стать препятствием в будущем для окружающих, необходим самоконтроль и умеренность. А также понимание, что сказанное однажды может многое изменить в будущем.

Близнецы

Будьте аккуратны с напитками и употребляйте только проверенные их виды. Вам следует ограничить свое меню, так как многое не пойдет вам на пользу.

Дева

Чтобы сохранить отношения с близкими, учитывайте их пожелания. Это время наполнится эмоциями, которые следует направить в нужное, положительное русло. Для этого требуется незамутненный рассудок.

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