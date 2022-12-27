У Скорпионов — беременность, а у Стрельцов — любовь! Глоба озвучила гороскоп для знаков зодиака на 2023 год

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась прогнозом на 2023 год, обозначив череду важных событий для Скорпионов и Стрельцов. Что их ждет в год Водяного Кролика — удача, карьерный взлет и прирост семьи.
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Скорпионы
Для них 2023 год категорически важный — он продолжит события, которые были заложены еще в 2022-м. Все, что Скорпионы сделали — хорошего или плохого, — напомнит им о себе.
В первой половине года у рожденных под эти созвездием может быть беременность или новая любовь. Кардинальные перемены начнутся на работе в апреле: уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности.
«В летний период надо действовать, опираясь на семью, на других людей, — это очень важно. Период прибыли и хорошей работы в коллективе возможен в конце года», — добавила астролог.
Стрельцы
Год Водяного Кролика принесет им радость в плане любви и личных отношений. Со второй половины весны вокруг Стрельцов — новое окружение. Появится интерес к новым занятиям, новым людям. Будет много поездок и путешествий. Летний период успешен по дорогам — это продлится до середины осени.
«С середины года работа может принести отдачу, появятся люди, которые являются помощниками Стрельца. Год переменный: денег то густо, то пусто. Стрельцу нужно строиться, вкладывать в недвижимость — потом это может пригодится, дать отдачу», — заверила Тамара Глоба.