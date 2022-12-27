У Скорпионов — беременность, а у Стрельцов — любовь! Глоба озвучила гороскоп для знаков зодиака на 2023 год

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась прогнозом на 2023 год, обозначив череду важных событий для Скорпионов и Стрельцов. Что их ждет в год Водяного Кролика — удача, карьерный взлет и прирост семьи.

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Скорпионы

Для них 2023 год категорически важный — он продолжит события, которые были заложены еще в 2022-м. Все, что Скорпионы сделали — хорошего или плохого, — напомнит им о себе.

В первой половине года у рожденных под эти созвездием может быть беременность или новая любовь. Кардинальные перемены начнутся на работе в апреле: уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности.